Chabris

Après-midi Jeux

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 15:00:00

fin : 2026-04-22 17:30:00

Date(s) :

2026-04-22

Après-midi jeux

Après-midi jeux de société à la médiathèque de 15h à 17h30. Apportez vos jeux pour jouer en famille dans une ambiance conviviale. Un goûter sera offert par la municipalité. Sur inscription au 02 54 40 39 29. Attention places limitées. Gratuit pour tous. .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29

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English :

Afternoon games

L’événement Après-midi Jeux Chabris a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Chabris Pays de Bazelle