Chabris

Lecture Escapages +

Place Albert Boivin Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Lecture Escapages +

Lecture Escapages+ par Baptiste Kubisch à 10h à la Médiathèque. Renseignements au 02 54 40 39 29 .

Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29

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Escapages + playback

L’événement Lecture Escapages + Chabris a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Chabris Pays de Bazelle