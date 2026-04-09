Lecture Escapages + Chabris
Lecture Escapages + Chabris samedi 2 mai 2026.
Chabris
Lecture Escapages +
Place Albert Boivin Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Lecture Escapages +
Lecture Escapages+ par Baptiste Kubisch à 10h à la Médiathèque. Renseignements au 02 54 40 39 29 .
Place Albert Boivin Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 39 29
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L’événement Lecture Escapages + Chabris a été mis à jour le 2026-04-09 par OT Chabris Pays de Bazelle
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