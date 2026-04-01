Chabris

Grande Vente de Printemps

12 Bis Rue Jean Jaurès Chabris Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 17:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Grande vente de Printemps

Grande vente de vêtements et accessoires faits main de 9h30 à 17h30. Tricots, vêtements, sacs. Retrouvez le travail des couturières de l’Association Familles Rurales à la salle de la Garenne au 12 Bis Rue Jean Jaurès. .

12 Bis Rue Jean Jaurès Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32

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English :

Spring Sale

L’événement Grande Vente de Printemps Chabris a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chabris Pays de Bazelle