Grande Vente de Printemps Chabris
Grande Vente de Printemps Chabris samedi 18 avril 2026.
Chabris
Grande Vente de Printemps
12 Bis Rue Jean Jaurès Chabris Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 17:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Grande vente de Printemps
Grande vente de vêtements et accessoires faits main de 9h30 à 17h30. Tricots, vêtements, sacs. Retrouvez le travail des couturières de l’Association Familles Rurales à la salle de la Garenne au 12 Bis Rue Jean Jaurès. .
12 Bis Rue Jean Jaurès Chabris 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 40 03 32
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Spring Sale
L’événement Grande Vente de Printemps Chabris a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Chabris Pays de Bazelle
À voir aussi à Chabris (Indre)
- Après-midi Jeux Chabris 22 avril 2026
- Chabris « Au fil de l’eau » Chabris Indre 1 mai 2026
- Chabris La balade du Moulin Chabris Indre 1 mai 2026
- Chabris Boucle des Goujonneaux Chabris Indre 1 mai 2026
- Circuit Jeannot Bizeau Lieux de mémoire de la seconde guerre mondiale du nord de l’Indre Chabris Indre 1 mai 2026