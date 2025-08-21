Chabris « Au fil de l’eau » Chabris Indre
Chabris « Au fil de l’eau » Chabris Indre vendredi 1 mai 2026.
Chabris Au fil de l’eau A pieds
Chabris Au fil de l’eau 36210 Chabris Indre Centre-Val de Loire
Durée : 270 Distance : 18000.0 Tarif :
Chabris Au fil de l’eau Départ de la Plage en passant par Pouance/Les Vigneaux et La Claie.
+33 2 54 40 15 88
English :
Chabris Au fil de l’eau : Departure from the beach, passing through Pouance/Les Vigneaux and La Claie.
Deutsch :
Chabris Am Wasser entlang : Starten Sie am Strand und gehen Sie über Pouance/Les Vigneaux und La Claie.
Italiano :
Chabris Au fil de l’eau : partenza dalla spiaggia, passando per Pouance/Les Vigneaux e La Claie.
Español :
Chabris Au fil de l’eau : Salida desde la playa, pasando por Pouance/Les Vigneaux y La Claie.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-07-15 par SIT Centre-Val de Loire