Après-midi Jeux de société à la médiathèque de Luzech Luzech
samedi 12 septembre 2026 · Luzech
Informations pratiques
Luzech
Après-midi Jeux de société à la médiathèque de Luzech
152 rue de la Ville Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-12
La médiathèque de Luzech vous invite à une après-midi jeux de société.
La médiathèque de Luzech vous invite à une après-midi jeux de société.
.
152 rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Luzech Media Center invites you to a board game afternoon.
L’événement Après-midi Jeux de société à la médiathèque de Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-08-14 par OT CVL Vignoble
À voir aussi à Luzech (Lot)
- Conférence interactive Initiation aux hiéroglyphes Luzech 12 septembre 2026
- Brocante / vide-greniers à Caïx Luzech 13 septembre 2026
- Forum des associations à Luzech Luzech 13 septembre 2026
- Conférence d’Alexandre Itier Musée Armand Viré Luzech 19 septembre 2026
- Conférence de Christian Marin Musée Armand Viré Luzech 20 septembre 2026