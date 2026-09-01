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Après-midi Jeux de société à la médiathèque de Luzech Luzech

samedi 12 septembre 2026 · Luzech

Après-midi Jeux de société à la médiathèque de Luzech Luzech

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
152 rue de la Ville
Ville
46140 Luzech
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Luzech

Après-midi Jeux de société à la médiathèque de Luzech

152 rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-12

La médiathèque de Luzech vous invite à une après-midi jeux de société.

La médiathèque de Luzech vous invite à une après-midi jeux de société.

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152 rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47 

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English :

The Luzech Media Center invites you to a board game afternoon.

L’événement Après-midi Jeux de société à la médiathèque de Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-08-14 par OT CVL Vignoble

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