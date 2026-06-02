Luzech

Fête votive de Luzech

Place du Canal Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Cette année encore, le comité des fêtes vous a concocté un programme aux petits oignons

Cette année encore, le comité des fêtes vous a concocté un programme aux petits oignons. Venez vous amuser en famille ou entre amis.

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Place du Canal Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 72 32

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English :

Again this year, the festival committee has put together an exquisite program for you

L’événement Fête votive de Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-06-02 par OT CVL Vignoble