Concerts gratuits avec repas Luzech
Concerts gratuits avec repas Luzech mercredi 26 août 2026.
Luzech
Concerts gratuits avec repas
Avenue d’Uxellodunum Luzech Lot
Tarif : 13 – 13 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:30:00
fin : 2026-08-26
Date(s) :
2026-08-26
Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse
Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse. Repas sur réservation.
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Avenue d’Uxellodunum Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28 lesquisse.luzech@gmail.com
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English :
Dinner concerts organized by the l'association l'Esquisse
L’événement Concerts gratuits avec repas Luzech a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot