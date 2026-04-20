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Concerts gratuits avec repas Luzech

Concerts gratuits avec repas Luzech

Concerts gratuits avec repas Luzech mercredi 26 août 2026.

Adresse : Avenue d'Uxellodunum

Ville : 46140 Luzech

Département : Lot

Début : mercredi 26 août 2026

Fin : mercredi 26 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif : 13 13 Général

Luzech

Concerts gratuits avec repas

Avenue d’Uxellodunum Luzech Lot

Tarif : 13 – 13 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 17:30:00
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse

Concerts repas organisés par l'association l'Esquisse. Repas sur réservation.

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Avenue d’Uxellodunum Luzech 46140 Lot Occitanie +33 6 01 71 22 28  lesquisse.luzech@gmail.com

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English :

Dinner concerts organized by the l'association l'Esquisse

L’événement Concerts gratuits avec repas Luzech a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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