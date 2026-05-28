Marché de Noël d’Ensemble pour Luzech Luzech
Marché de Noël d’Ensemble pour Luzech Luzech samedi 28 novembre 2026.
Luzech
Marché de Noël d’Ensemble pour Luzech
Rue de la Ville Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28 21:00:00
Date(s) :
2026-11-28
Le marché de Noël dans la rue de la ville, 50 exposants, des animations, un spectacle enfants,restauration, entrée gratuite …
Le marché de Noël dans la rue de la ville, 50 exposants, des animations, un spectacle enfants,restauration, entrée gratuite …
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Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie mdnluzech46@gmail.com
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English :
Christmas market in the town street, 50 exhibitors, entertainment, children’s show, catering, free admission …
L’événement Marché de Noël d’Ensemble pour Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble
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