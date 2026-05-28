Luzech

Marché de Noël d’Ensemble pour Luzech

Rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 10:00:00

fin : 2026-11-28 21:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Le marché de Noël dans la rue de la ville, 50 exposants, des animations, un spectacle enfants,restauration, entrée gratuite …

Le marché de Noël dans la rue de la ville, 50 exposants, des animations, un spectacle enfants,restauration, entrée gratuite …

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Rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie mdnluzech46@gmail.com

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English :

Christmas market in the town street, 50 exhibitors, entertainment, children’s show, catering, free admission …

L’événement Marché de Noël d’Ensemble pour Luzech Luzech a été mis à jour le 2026-05-28 par OT CVL Vignoble