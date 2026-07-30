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Conférence chantée les vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste Luzech

samedi 5 décembre 2026 · Luzech

Conférence chantée les vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste Luzech

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
152 rue de la Ville
Ville
46140 Luzech
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Luzech

Conférence chantée les vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste

152 rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Avec Didier Vergne, Pierre Péguin, Christine Leneveu de l'AMTPQ

Avec Didier Vergne, Pierre Péguin, Christine Leneveu de l'AMTPQ.

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152 rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie   mediatheque@ville-luzech.fr

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English :

With Didier Vergne, Pierre P%E9guin, and Christine Leneveu of the AMTPQ

L’événement Conférence chantée les vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste Luzech a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot

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