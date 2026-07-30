Informations pratiques

Luzech

Conférence chantée les vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste

152 rue de la Ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05 15:00:00

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

Avec Didier Vergne, Pierre Péguin, Christine Leneveu de l'AMTPQ

Avec Didier Vergne, Pierre Péguin, Christine Leneveu de l'AMTPQ.

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152 rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie mediatheque@ville-luzech.fr

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English :

With Didier Vergne, Pierre P%E9guin, and Christine Leneveu of the AMTPQ

L’événement Conférence chantée les vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste Luzech a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot