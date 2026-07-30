Conférence chantée les vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste Luzech
samedi 5 décembre 2026 · Luzech
Informations pratiques
Luzech
Conférence chantée les vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste
152 rue de la Ville Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05 15:00:00
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Avec Didier Vergne, Pierre Péguin, Christine Leneveu de l'AMTPQ
Avec Didier Vergne, Pierre Péguin, Christine Leneveu de l'AMTPQ.
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152 rue de la Ville Luzech 46140 Lot Occitanie mediatheque@ville-luzech.fr
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English :
With Didier Vergne, Pierre P%E9guin, and Christine Leneveu of the AMTPQ
L’événement Conférence chantée les vieux chants quercinois de l’Abbé Lacoste Luzech a été mis à jour le 2026-07-30 par OT Cahors Vallée du Lot
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