Concert lyrique à l’église de Camy Route des pépinières Luzech
Concert lyrique à l’église de Camy Route des pépinières Luzech jeudi 20 août 2026.
Luzech
Concert lyrique à l’église de Camy
Route des pépinières Camy Luzech Lot
Tarif : 15 – 15 – EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 20:30:00
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " reçoit pour la première fois Anna LUIGI accompagnée au piano par Raphael Goldman
L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " reçoit pour la première fois Anna LUIGI accompagnée au piano par Raphael Goldman
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Route des pépinières Camy Luzech 46140 Lot Occitanie assoeglisecamy@gmail.com
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English :
The association “Les Amis de l’Eglise de CAMY” welcomes Anna LUIGI for the first time, accompanied on the piano by Raphael Goldman
L’événement Concert lyrique à l’église de Camy Luzech a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot
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