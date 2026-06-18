Concert lyrique à l’église de Camy Route des pépinières Luzech jeudi 20 août 2026.

Luzech

Concert lyrique à l’église de Camy

Route des pépinières Camy Luzech Lot

Tarif : 15 – 15 – EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 20:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " reçoit pour la première fois Anna LUIGI accompagnée au piano par Raphael Goldman

L'association "Les Amis de l'Eglise de CAMY " reçoit pour la première fois Anna LUIGI accompagnée au piano par Raphael Goldman

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Route des pépinières Camy Luzech 46140 Lot Occitanie assoeglisecamy@gmail.com

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English :

The association “Les Amis de l’Eglise de CAMY” welcomes Anna LUIGI for the first time, accompanied on the piano by Raphael Goldman

L’événement Concert lyrique à l’église de Camy Luzech a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Cahors Vallée du Lot