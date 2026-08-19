Conférence d’Alexandre Itier Musée Armand Viré Luzech

Informations pratiques

Luzech

Conférence d’Alexandre Itier

Musée Armand Viré 152 rue de la ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Conférence d'Alexandre Itier, responsable de la Plage aux Ptérosaures

Du calcaire au pixel: comment la 3D révolutionne l'étude de la Plage aux Ptérosaures

Conférence d'Alexandre Itier, responsable de la Plage aux Ptérosaures

Du calcaire au pixel: comment la 3D révolutionne l'étude de la Plage aux Ptérosaures

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Musée Armand Viré 152 rue de la ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47

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English :

Lecture by Alexandre Itier, manager of the Plage aux Pt%E9rosaures:

From Limestone to Pixels: How 3D Technology Is Revolutionizing the Study of the Plage aux Pt%E9rosaures

L’événement Conférence d’Alexandre Itier Luzech a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Cahors Vallée du Lot