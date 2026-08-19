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AGENDA · Luzech

Conférence d’Alexandre Itier Musée Armand Viré Luzech

samedi 19 septembre 2026 · Musée Armand Viré · Luzech

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Musée Armand Viré
Adresse
152 rue de la ville
Ville
46140 Luzech
Département
Lot
Tarif
Gratuit

Luzech

Conférence d’Alexandre Itier

Musée Armand Viré 152 rue de la ville Luzech Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Conférence d'Alexandre Itier, responsable de la Plage aux Ptérosaures

Du calcaire au pixel: comment la 3D révolutionne l'étude de la Plage aux Ptérosaures

Conférence d'Alexandre Itier, responsable de la Plage aux Ptérosaures

Du calcaire au pixel: comment la 3D révolutionne l'étude de la Plage aux Ptérosaures

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Musée Armand Viré 152 rue de la ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47 

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English :

Lecture by Alexandre Itier, manager of the Plage aux Pt%E9rosaures:

From Limestone to Pixels: How 3D Technology Is Revolutionizing the Study of the Plage aux Pt%E9rosaures

L’événement Conférence d’Alexandre Itier Luzech a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Cahors Vallée du Lot

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