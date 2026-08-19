Conférence d’Alexandre Itier Musée Armand Viré Luzech
samedi 19 septembre 2026 · Musée Armand Viré · Luzech
Informations pratiques
Luzech
Conférence d’Alexandre Itier
Musée Armand Viré 152 rue de la ville Luzech Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Conférence d'Alexandre Itier, responsable de la Plage aux Ptérosaures
Du calcaire au pixel: comment la 3D révolutionne l'étude de la Plage aux Ptérosaures
Conférence d'Alexandre Itier, responsable de la Plage aux Ptérosaures
Du calcaire au pixel: comment la 3D révolutionne l'étude de la Plage aux Ptérosaures
.
Musée Armand Viré 152 rue de la ville Luzech 46140 Lot Occitanie +33 5 65 30 58 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lecture by Alexandre Itier, manager of the Plage aux Pt%E9rosaures:
From Limestone to Pixels: How 3D Technology Is Revolutionizing the Study of the Plage aux Pt%E9rosaures
L’événement Conférence d’Alexandre Itier Luzech a été mis à jour le 2026-08-19 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Luzech (Lot)
- Concerts gratuits avec repas Luzech 26 août 2026
- Fête votive de Luzech Luzech 6 septembre 2026
- Vide Grenier à l’occasion de la fête du village Luzech 6 septembre 2026
- Conférence de Christian Marin Musée Armand Viré Luzech 20 septembre 2026
- Inauguration du Musée d’Arts et des Traditions Populaires Lou Cantou Luzech 17 octobre 2026