Après-midi jeux de société au Cadran, Le Cadran, Rennes

Après-midi jeux de société au Cadran 29 avril 2026 – 6 janvier 2027, certains mercredis Le Cadran Ille-et-Vilaine

Gratuit en entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T15:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2027-01-06T15:00:00+01:00 – 2027-01-06T17:00:00+01:00

Après-midi jeux de société au Cadran

Rendez-vous le mercredi après-midi après chaque période de vacances scolaires pour une après-midi consacrée aux jeux de sociétés ! Que vous soyez plutôt jeux coopératifs, jeux de hasard, de cartes ou encore d’adresse, il y en aura pour vous ! Entre ami·e·s, en famille, seul·e, ces rendez-vous sont ouvert à toutes et tous, en entrée libre.

N’hésitez pas à ramener vos propres jeux pour les faire découvrir aux autres !

Le Cadran 11 avenue André Mussat Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne 02 57 24 00 40 http://www.3regards.com https://www.facebook.com/asso3regards;https://www.instagram.com/3regardsleolagrange/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 57 24 00 40 »}] La Maison de quartier de Beauregard, espace de rencontre et d’accueil, des habitants et des associations, favorisant le

débat et le vivre ensemble, la pratique d’activités socio-culturelles et la mise en œuvre de temps festifs.

Rendez-vous le mercredi après chaque période de vacances scolaires pour une après-midi endiablée de jeux de société au Cadran !