Après-midi jeux de société Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Après-midi jeux de société

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:30:00

fin : 2026-10-21 17:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Après-midi jeux de société

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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

Afternoon of board games

L’événement Après-midi jeux de société La Tremblade a été mis à jour le 2026-08-06 par Mairie de La Tremblade