Exposition Le Maroc de Pierre Loti Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

Informations pratiques

La Tremblade

Exposition Le Maroc de Pierre Loti

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-08

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-09-08

La médiathèque accueille l’exposition Le Maroc de Pierre Loti , consacrée au célèbre écrivain et voyageur français.

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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

The media center is hosting the exhibition “Pierre Loti’s Morocco,” dedicated to the famous French writer and traveler.

L’événement Exposition Le Maroc de Pierre Loti La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de La Tremblade