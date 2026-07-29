Exposition Le Maroc de Pierre Loti Médiathèque Henri Moreau La Tremblade
mardi 8 septembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade
Informations pratiques
La Tremblade
Exposition Le Maroc de Pierre Loti
Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-08
La médiathèque accueille l’exposition Le Maroc de Pierre Loti , consacrée au célèbre écrivain et voyageur français.
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67 bibliotheque@la-tremblade.com
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English :
The media center is hosting the exhibition “Pierre Loti’s Morocco,” dedicated to the famous French writer and traveler.
L’événement Exposition Le Maroc de Pierre Loti La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de La Tremblade
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