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AGENDA · La Tremblade

Exposition Le Maroc de Pierre Loti Médiathèque Henri Moreau La Tremblade

mardi 8 septembre 2026 · Médiathèque Henri Moreau · La Tremblade

Informations pratiques

Début
mardi 8 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Henri Moreau
Adresse
30, Rue de la Seudre
Ville
17390 La Tremblade
Département
Charente-Maritime
Tarif

La Tremblade

Exposition Le Maroc de Pierre Loti

Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-08
fin : 2026-10-03

Date(s) :
2026-09-08

La médiathèque accueille l’exposition Le Maroc de Pierre Loti , consacrée au célèbre écrivain et voyageur français.
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Médiathèque Henri Moreau 30, Rue de la Seudre La Tremblade 17390 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 14 67  bibliotheque@la-tremblade.com

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English :

The media center is hosting the exhibition “Pierre Loti’s Morocco,” dedicated to the famous French writer and traveler.

L’événement Exposition Le Maroc de Pierre Loti La Tremblade a été mis à jour le 2026-07-23 par Mairie de La Tremblade

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