Après-midi jeux de société Carré Rouge Le Mans

Après-midi jeux de société

Carré Rouge 4 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 14:00:00

fin : 2025-11-22 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22

L’association Akiltoor débarque au Carré rouge avec des valises remplies de jeux de société, viens découvrir de nouveaux types de jeux, les dernières nouveautés ou encore les jeux gagnants des prix 2024 tout ça avec d’autres amateur.ice.s ! .

Carré Rouge 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

English :

Afternoon of board games

German :

Nachmittags Gesellschaftsspiele

Italiano :

Pomeriggio di giochi da tavolo

Espanol :

Tarde de juegos de mesa

