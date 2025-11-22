Après-midi jeux de société Carré Rouge Le Mans
Après-midi jeux de société Carré Rouge Le Mans samedi 22 novembre 2025.
Carré Rouge 4 Place des Jacobins Le Mans
Début : 2025-11-22 14:00:00
fin : 2025-11-22 18:00:00
2025-11-22
L’association Akiltoor débarque au Carré rouge avec des valises remplies de jeux de société, viens découvrir de nouveaux types de jeux, les dernières nouveautés ou encore les jeux gagnants des prix 2024 tout ça avec d’autres amateur.ice.s ! .
Carré Rouge 4 Place des Jacobins Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire
English :
Afternoon of board games
German :
Nachmittags Gesellschaftsspiele
Italiano :
Pomeriggio di giochi da tavolo
Espanol :
Tarde de juegos de mesa
