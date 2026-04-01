Mane

APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

SALLE DES FÊTES Mane Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 14:00:00

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Un après-midi ludique à Mane jeux de société pour tous !

Après-midi jeux de société à Mane

Venez partager un moment ludique et convivial, en famille ou entre amis !

Petits et grands trouveront leur bonheur parmi une large sélection de jeux belote, tarot, Skyjo, Uno, Catan, jeux pour enfants, jeu des 7 familles… sans oublier un parcours de motricité pour les plus jeunes.

Sur place vente de pâtisseries et boissons pour une pause gourmande. .

SALLE DES FÊTES Mane 31260 Haute-Garonne Occitanie asso.gafetsdusalat@gmail.com

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English :

A fun afternoon in Mane: board games for all!

L’événement APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ Mane a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE