Mane, Forcalquier, reconnaissez vous ces endroits ?, Salagon, musée et jardins, Mane

Mane, Forcalquier, reconnaissez vous ces endroits ? Samedi 23 mai, 18h00 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence

Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00

Dans les jardins de Salagon, un dispositif de projection nocturne sur un voile tendu entre deux arbres vous révèle des photographies anciennes issues des collections du musée.

Ces images documentent la vie quotidienne et l’évolution des paysages de Mane et Forcalquier au cours du siècle dernier. Saurez-vous reconnaître ce chemin communal, cette place de village ou ce détail d’architecture ? Entre hier et aujourd’hui, observez l’évolution de notre environnement et confrontez vos souvenirs à la réalité des images d’autrefois.

Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492757050 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Les collections, à caractère ethnographique, regroupent des milliers d’objets, des plus spectaculaires aux plus humbles, témoins de la vie quotidienne et domestique, du monde du travail (agricole ou artisanal). Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique.

Dans les jardins de Salagon, un dispositif de projection nocturne sur un voile tendu entre deux arbres vous révèle des photographies anciennes issues des collections du musée.

©collection SLG