La classe, l’œuvre, Musée et jardins de Salagon, Mane

La classe, l’œuvre Samedi 23 mai, 17h00 Musée et jardins de Salagon Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T17:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Ce projet s’organise autour de cinq journées.

Il commence avec un temps de médiation autour de l’exposition « En forêt, de la gestion à l’évasion », durant lequel les élèves découvrent les œuvres photographiques de Vincent Munier. Les séances suivantes sont consacrées à la création d’un projet artistique en grande partie réalisé lors de sorties en forêt.

Le projet est accompagné par l’artiste photographe et vidéaste Francis Helgorsky, qui explore notre rapport à la nature au travers de ce qu’il nomme des « pratiques exploratoires du monde vivant ».

Inspirés par le travail de Vincent Munier, les élèves créeront leur propre œuvre photographique, qui mettra en valeur les détails du milieu forestier que l’œil du promeneur ne perçoit pas du premier coup.

Ce travail de création sera exposé dans une salle du musée de Salagon.

Musée et jardins de Salagon Le Prieuré, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492757050 http://musee-de-salagon.com Les collections, à caractère ethnographique, regroupent des milliers d’objets, des plus spectaculaires aux plus humbles, témoins de la vie quotidienne et domestique, du monde du travail (agricole ou artisanal).

