Visite guidée de la cave au grenier, Salagon, musée et jardins, Mane
Visite guidée de la cave au grenier, Salagon, musée et jardins, Mane samedi 23 mai 2026.
Visite guidée de la cave au grenier Samedi 23 mai, 19h00, 21h00, 22h30 Salagon, musée et jardins Alpes-de-Haute-Provence
Inscription obligatoire, jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T22:30:00+02:00 – 2026-05-23T23:30:00+02:00
Visite du prieuré de l’intérieur comme vous ne l’avez jamais vu !
Salagon, musée et jardins Route de Salagon, 04300 Mane, France Mane 04300 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33492757050 http://musee-de-salagon.com http://www.facebook.com/museesalagon Les collections, à caractère ethnographique, regroupent des milliers d’objets, des plus spectaculaires aux plus humbles, témoins de la vie quotidienne et domestique, du monde du travail (agricole ou artisanal). Suivre la RN 100, direction Mane (à 3 km de Forcalquier). Parking y compris autocars, librairie, boutique, vente de plantes, aire de pique-nique.
Visite du prieuré de l’intérieur comme vous ne l’avez jamais vu !
©FBG
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