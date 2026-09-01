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AGENDA · Plouescat

Après-midi jeux de société Médiathèque l’Atelier Plouescat

dimanche 20 septembre 2026 · Médiathèque l'Atelier · Plouescat

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Médiathèque l'Atelier
Adresse
14 Place du Dauphin
Ville
29430 Plouescat
Département
Finistère
Tarif

Plouescat

Après-midi jeux de société

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :
2026-09-20

À l’Asso des Jeux organise une après-midi conviviale pour venir découvrir de nouveaux jeux et défier d’autres joueurs.
Tout public, entrée libre.   .

Médiathèque l’Atelier 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81 

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English :

L’événement Après-midi jeux de société Plouescat a été mis à jour le 2026-08-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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