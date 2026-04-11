Après-midi jeux de société Soulaines-Dhuys
Après-midi jeux de société Soulaines-Dhuys mercredi 22 avril 2026.
Soulaines-Dhuys
Après-midi jeux de société
Médiathèque Soulaines-Dhuys Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Venez partager un bon moment en famille ou entre amis à la médiathèque de Soulaines-Dhuys ! Apportez vos jeux ou venez en découvrir de nouveaux grâce aux jeux mis à disposition par la Médiathèque départementale de l’Aube.
Pour terminer l’évènement dans la bonne humeur, l’après-midi sera clôturé par un petit goûter
Pour des raisons d’organisation, n’oubliez pas de vous inscrire ! .
Médiathèque Soulaines-Dhuys 10200 Aube Grand Est +33 3 25 92 51 77 mediatheque.soulaines@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Après-midi jeux de société Soulaines-Dhuys a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne
À voir aussi à Soulaines-Dhuys (Aube)
- JEMA Découverte des techniques de transformation de l’argile et des différentes cuisson Soulaines-Dhuys 11 avril 2026
- Promenade de la Dhuys Soulaines-Dhuys Aube 1 mai 2026
- La Venise Verte Soulaines-Dhuys Aube 1 mai 2026
- Des coteaux du champagne aux sources de la Dhuys Soulaines-Dhuys Aube 1 mai 2026
- Promenade de la Dhuys Soulaines-Dhuys Aube 1 mai 2026