Après-midi jeux et ludothèque Sainte-Pazanne
Après-midi jeux et ludothèque Sainte-Pazanne dimanche 12 avril 2026.
Après-midi jeux et ludothèque
47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 15:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Une belle après-midi dédiée aux jeux de société, proposée par la maison citoyenne.
Venez jouer et vous mettre en immersion dans les jeux de société, jeux de cartes et de plateaux.
Profitez également de l’espace enfants.
Gratuit et ouvert à tous, inscriptions souhaitées.
Découvrez ici tous les événements programmés à Sainte-Pazanne .
47 rue de l’Hôtel de Ville Sainte-Pazanne 44680 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 44 47 31 83 coordinatrice.mc44@gmail.com
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English :
A wonderful afternoon dedicated to board games, organized by the Maison Citoyenne.
L’événement Après-midi jeux et ludothèque Sainte-Pazanne a été mis à jour le 2026-03-26 par I_OT Pornic
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