Après-midi jeux japonais et karuta Bibliothèque Le Chat Pitre Le Folgoët

Le Folgoët

Après-midi jeux japonais et karuta

Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Pl. Ty An Holl Le Folgoët Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 17:00:00

Date(s) :

2026-05-02

La bibliothèque propose un après-midi de découverte des jeux japonais en partenariat avec l’association Karuta Bretagne. Petits et grands pourront explorer différents jeux traditionnels japonais à travers des temps d’échanges et de découverte.

L’animation met également à l’honneur le karuta, jeu de cartes emblématique du Japon, avec une démonstration suivie d’une initiation permettant de s’essayer à cette pratique ludique mêlant mémoire, écoute et rapidité.

Un moment convivial et dépaysant, ouvert à tous, à partager seul, en famille ou entre amis. .

Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Pl. Ty An Holl Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 21 81 45 65

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Après-midi jeux japonais et karuta Le Folgoët a été mis à jour le 2026-04-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne