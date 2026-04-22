Après-midi jeux japonais et karuta Bibliothèque Le Chat Pitre Le Folgoët
Après-midi jeux japonais et karuta Bibliothèque Le Chat Pitre Le Folgoët samedi 2 mai 2026.
Le Folgoët
Après-midi jeux japonais et karuta
Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Pl. Ty An Holl Le Folgoët Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 17:00:00
Date(s) :
2026-05-02
La bibliothèque propose un après-midi de découverte des jeux japonais en partenariat avec l’association Karuta Bretagne. Petits et grands pourront explorer différents jeux traditionnels japonais à travers des temps d’échanges et de découverte.
L’animation met également à l’honneur le karuta, jeu de cartes emblématique du Japon, avec une démonstration suivie d’une initiation permettant de s’essayer à cette pratique ludique mêlant mémoire, écoute et rapidité.
Un moment convivial et dépaysant, ouvert à tous, à partager seul, en famille ou entre amis. .
Bibliothèque Le Chat Pitre 4 Pl. Ty An Holl Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 2 21 81 45 65
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English :
L’événement Après-midi jeux japonais et karuta Le Folgoët a été mis à jour le 2026-04-22 par Tourisme Côte des Légendes Nord Bretagne
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