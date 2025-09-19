Faîtes du sport Route de Brest Le Folgoët

Faîtes du sport Route de Brest Le Folgoët vendredi 1 mai 2026.

Faîtes du sport

Route de Brest Complexe sportif Auguste et Aimé Le Folgoët Finistère

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01 18:00:00

2026-05-01

Plus de 30 associations et animations toute la journée contre les maladies.

Des expositions de voitures, démonstrations et initiations sportives, concours de pétanque, Lazer Tag,

baptêmes en moto et véhicules anciens. .

Route de Brest Complexe sportif Auguste et Aimé Le Folgoët 29260 Finistère Bretagne +33 6 60 66 37 89

