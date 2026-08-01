Après-midi jeux Médiathèque de Magescq Magescq
jeudi 27 août 2026 · Médiathèque de Magescq · Magescq
Informations pratiques
Magescq
Après-midi jeux
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Un moment pour s’amuser de 7 à 107 ans ! Venez seul, en famille ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir les joies des jeux. Séance animée par l’association Jouons à Soustons .
Animation gratuite sur inscription
Un moment pour s’amuser de 7 à 107 ans ! Venez seul, en famille ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir les joies des jeux. Séance animée par l’association Jouons à Soustons .
Animation gratuite sur inscription .
Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr
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English : Après-midi jeux
A chance to have fun at 7 %E0 107 years old! Come alone, with family, or with friends to discover or rediscover the joys of games. Event hosted by the “Jouons à Soustons” association.
Free event—registration required
L’événement Après-midi jeux Magescq a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI LAS