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Après-midi jeux Médiathèque de Magescq Magescq

jeudi 27 août 2026 · Médiathèque de Magescq · Magescq

Après-midi jeux Médiathèque de Magescq Magescq

Informations pratiques

Début
jeudi 27 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Heure de début
14:30:00
Lieu
Médiathèque de Magescq
Adresse
21 Avenue de Maremne
Ville
40140 Magescq
Département
Landes
Tarif
Gratuit

Magescq

Après-midi jeux

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 14:30:00
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-27

Un moment pour s’amuser de 7 à 107 ans ! Venez seul, en famille ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir les joies des jeux. Séance animée par l’association Jouons à Soustons .
Animation gratuite sur inscription
Un moment pour s’amuser de 7 à 107 ans ! Venez seul, en famille ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir les joies des jeux. Séance animée par l’association Jouons à Soustons .
Animation gratuite sur inscription   .

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35  mediatheque@mairie-magescq.fr

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English : Après-midi jeux

A chance to have fun at 7 %E0 107 years old! Come alone, with family, or with friends to discover or rediscover the joys of games. Event hosted by the “Jouons à Soustons” association.
Free event—registration required

L’événement Après-midi jeux Magescq a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI LAS

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