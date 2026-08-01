Après-midi jeux Médiathèque de Magescq Magescq

Informations pratiques

Magescq

Après-midi jeux

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 14:30:00

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

Un moment pour s’amuser de 7 à 107 ans ! Venez seul, en famille ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir les joies des jeux. Séance animée par l’association Jouons à Soustons .

Animation gratuite sur inscription

Un moment pour s’amuser de 7 à 107 ans ! Venez seul, en famille ou entre amis pour découvrir ou redécouvrir les joies des jeux. Séance animée par l’association Jouons à Soustons .

Animation gratuite sur inscription .

Médiathèque de Magescq 21 Avenue de Maremne Magescq 40140 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 47 61 35 mediatheque@mairie-magescq.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Après-midi jeux

A chance to have fun at 7 %E0 107 years old! Come alone, with family, or with friends to discover or rediscover the joys of games. Event hosted by the “Jouons à Soustons” association.

Free event—registration required

L’événement Après-midi jeux Magescq a été mis à jour le 2026-08-08 par OTI LAS