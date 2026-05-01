Après-midi jeux Médiathèque Saint-Sauveur-le-Vicomte
Après-midi jeux Médiathèque Saint-Sauveur-le-Vicomte mercredi 20 mai 2026.
Saint-Sauveur-le-Vicomte
Après-midi jeux
Médiathèque 3 Rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:30:00
fin : 2026-05-20 18:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Venez découvrir de nouveaux jeux et défier l’équipe de la médiathèque. .
Médiathèque 3 Rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr
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English : Après-midi jeux
L’événement Après-midi jeux Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin
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