Heure du conte Médiathèque Louise Read Saint-Sauveur-le-Vicomte

Saint-Sauveur-le-Vicomte

Heure du conte

Médiathèque Louise Read 3 Rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 10:30:00

fin : 2026-05-13 11:30:00

Date(s) :

2026-05-13

La médiathèque Louise Read vous propose de venir écouter de merveilleuses histoires pour les petits comme pour les grands. .

Médiathèque Louise Read 3 Rue du Huit Mai Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 41 64 03 louiseread@sslv.fr

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English : Heure du conte

L’événement Heure du conte Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Cotentin Le Clos du Cotentin