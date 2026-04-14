Visite guidée nocturne : un guide nommé Barbey d’Aurevilly, Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Saint-Sauveur-le-Vicomte

Visite guidée nocturne : un guide nommé Barbey d’Aurevilly Samedi 23 mai, 20h00 Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Durée 1h30, RDV au pied de la statue de Barbey au pied du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:30:00+02:00

Parcours guidé à deux voix, dans la commune qui a vu naître l’écrivain normand, en passant par sa maison natale, la maison de sa jeunesse, et sa dernière demeure au pied du château. Saint-Sauveur-le-Vicomte n’est pas seulement son lieu de naissance, c’est aussi la principale source d’inspiration de son univers littéraire. il y passe son enfance dans une famille de petite noblesse normande. Le Cotentin inspire fortement ses œuvres : paysages, traditions et personnages apparaissent dans ses récits. Plusieurs histoires, notamment L’Ensorcelée, se déroulent dans cette Normandie rurale et mystérieuse. RDV au pied de la statue de Barbey au pied du château à 20h !

Château de Saint-Sauveur-le-Vicomte Rue du Vieux Château, 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte, France Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie https://www.encotentin.fr/saint-sauveur-le-vicomte En raison du rôle éminent que Geoffroy d’Harcourt devait jouer dans le conflit opposant Édouard III à la couronne de France et des évènements dont il fut le théâtre, le château de Saint-Sauveur-Le-Vicomte demeure l’un des monuments du patrimoine français parmi les plus évocateurs de la guerre de Cent ans.

Après avoir servi de siège à la révolte menée par Geoffroy d’Harcourt, il devait en effet passer par héritage au roi anglais et, dès lors, servir de tête de pont stratégique aux opérations guerrières menées en Cotentin.

L’attaque conduite en 1375 par les troupes de Charles V contre cette forteresse réputée imprenable fut aussi le premier grand siège d’artillerie de notre histoire militaire.

Le donjon actuel, édifié dans la première moitié du XIVe siècle, dominant la haute et la basse-cour et adoptant le plan rectangulaire des tours résidentielles de l’époque ducale, constitue un manifeste de l’attachement de Geoffroy d’Harcourt à l’héritage de “la duché” de Normandie.

Parcours guidé à deux voix, dans la commune qui a vu naître l’écrivain normand, en passant par sa maison natale, la maison de sa jeunesse, et sa dernière demeure au pied du château. n’est pas son de…

©Buste_de_Barbey_Rodin