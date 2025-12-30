NUIT DES MUSEES Un guide nommé Barbey à Saint-Sauveur-le-Vicomte

Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

A l’occasion de la Nuit européenne des musées, partez à la rencontre du grand écrivain normand dans sa ville natale, Saint-Sauveur-le-Vicomte, également lieu de sa dernière demeure. De son tombeau au cimetière à la maison familiale transformée en musée, sans oublier son buste réalisé par Auguste Rodin, cette promenade vous fera découvrir autant sa vie que son œuvre littéraire, celle du Connétable des Lettres.

Sans réservation

RDV Cour du château .

Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 2 33 95 01 26 pah.clos.cotentin@lecotentin.fr

