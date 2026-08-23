Après-midi jeux Tour du monde Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
mercredi 2 septembre 2026 · Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac
Informations pratiques
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Après-midi jeux Tour du monde
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-02
fin : 2026-09-30
Date(s) :
2026-09-02 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-21
Débutant ou confirmé, venez passer un moment ludique avec des jeux sur la thématique du monde ! Animé par Sandra Recune.
De 14h à 17h.
Tout public .
Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr
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English :
Whether you’re a beginner or an experienced player, come enjoy some fun with games based on the theme of the world! Hosted by Sandra Recune.
L’événement Après-midi jeux Tour du monde Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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