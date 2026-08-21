Informations pratiques

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Club de lecture Tour du monde

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-09-02

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-09-02 2026-10-07

Venez parler de vos découvertes de lecture sur la thématique Tour du monde , des récits de voyage à la littérature étrangère, en passant par la fiction…

La thématique les histoires du monde.

Rendez-vous à 19h.

Tout public .

Jardin du Centre Social Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32 bibli.stgeniezdolt@orange.fr

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English :

Come share your favorite reads on the theme of Around the World —from travel stories to foreign literature to fiction?

L’événement Club de lecture Tour du monde Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-08-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)