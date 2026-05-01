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Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville samedi 16 mai 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Granville

Après-midi kpop demons hunters

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Toi aussi tu es fan de KPop Demon Hunters ?
Alors viens chanter, briller ! Un goûter est prévu. Karaoké, décoration d’un micro et paillettes seront au programme.
Tu peux venir déguisé.e !

A partir de 3 ans.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Après-midi kpop demons hunters

L’événement Après-midi kpop demons hunters Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer

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