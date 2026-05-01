Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Après-midi kpop demons hunters Atelier pour enfants Chez Tatie Granville samedi 16 mai 2026.
Granville
Après-midi kpop demons hunters
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 15:00:00
fin : 2026-05-16 17:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Toi aussi tu es fan de KPop Demon Hunters ?
Alors viens chanter, briller ! Un goûter est prévu. Karaoké, décoration d’un micro et paillettes seront au programme.
Tu peux venir déguisé.e !
A partir de 3 ans.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Après-midi kpop demons hunters
L’événement Après-midi kpop demons hunters Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer
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