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Poterie de printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Poterie de printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Poterie de printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif :

Granville

Poterie de printemps

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:30:00
fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :
2026-05-15

Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera le printemps: emporte-pièces sur ce thème et décoration avec des fleurs. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs ;-).
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Poterie de printemps

L’événement Poterie de printemps Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer

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