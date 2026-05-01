Poterie de printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Poterie de printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville vendredi 15 mai 2026.
Granville
Poterie de printemps
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 16:30:00
fin : 2026-05-15 18:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera le printemps: emporte-pièces sur ce thème et décoration avec des fleurs. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.
A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.
Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs ;-).
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Poterie de printemps
L’événement Poterie de printemps Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer
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