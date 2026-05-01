Poterie de printemps Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Granville

Poterie de printemps

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 16:30:00

fin : 2026-05-15 18:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Durant cet atelier, nous réaliserons des petits objets en argile auto-durcissante. Plusieurs modèles seront présentés, avec différents niveaux de difficulté, afin que chacun puisse choisir ce qu’il souhaite réaliser. La thématique abordée sera le printemps: emporte-pièces sur ce thème et décoration avec des fleurs. Les activités proposées conviennent aux plus jeunes mais aussi aux adolescent.es.

A partir de 2 ans si accompagné.e d’un.e adulte, à partir de 3 ans seul.e.

Possibilité de participer à cet atelier en binôme enfant-adulte: réserver une place adulte, ou plusieurs ;-).

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

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English : Poterie de printemps

L’événement Poterie de printemps Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer