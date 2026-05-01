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Atelier baume à lèvre on se chouchoute Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Atelier baume à lèvre on se chouchoute Atelier pour enfants Chez Tatie Granville

Atelier baume à lèvre on se chouchoute Atelier pour enfants Chez Tatie Granville vendredi 15 mai 2026.

Lieu : Atelier pour enfants Chez Tatie

Adresse : 9 Rue du Docteur Letourneur

Ville : 50400 Granville

Département : Manche

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Granville

Atelier baume à lèvre on se chouchoute

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 15:30:00

Date(s) :
2026-05-15

Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un baume à lèvres à partir d’ingrédients naturels.
Nous prendrons le temps de nous chouchouter en profitant de massages puis en posant du vernis et des paillettes. Un atelier très sympa à partager entre ami.es ou en famille…

Convient aussi bien aux plus jeunes, dès 3 ans qu’aux ados.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com   .

Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82  contact@cheztatiegranville.com

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English : Atelier baume à lèvre on se chouchoute

L’événement Atelier baume à lèvre on se chouchoute Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer

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