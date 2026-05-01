Atelier baume à lèvre on se chouchoute Atelier pour enfants Chez Tatie Granville
Atelier baume à lèvre on se chouchoute Atelier pour enfants Chez Tatie Granville vendredi 15 mai 2026.
Granville
Atelier baume à lèvre on se chouchoute
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 14:00:00
fin : 2026-05-15 15:30:00
Date(s) :
2026-05-15
Durant cet atelier, tu apprendras à préparer toi-même un baume à lèvres à partir d’ingrédients naturels.
Nous prendrons le temps de nous chouchouter en profitant de massages puis en posant du vernis et des paillettes. Un atelier très sympa à partager entre ami.es ou en famille…
Convient aussi bien aux plus jeunes, dès 3 ans qu’aux ados.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Atelier pour enfants Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
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English : Atelier baume à lèvre on se chouchoute
L’événement Atelier baume à lèvre on se chouchoute Granville a été mis à jour le 2026-05-11 par OT Granville Terre et Mer
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