APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS Vebron jeudi 13 août 2026.

Vebron

APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS

Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 15:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Animation dictée et Loto par les castors de Vebron.

15h Dictée et autres lettres

18h30 Apéro planche

20h Loto

22h musique d’Ambiance .

Vebron 48400 Lozère Occitanie castors48vebron@gmail.com

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English :

Dictation and Loto by the Vebron Beavers.

L’événement APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS Vebron a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes