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APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS Vebron

APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS Vebron

APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS Vebron jeudi 13 août 2026.

Ville : 48400 Vebron

Département : Lozère

Début : jeudi 13 août 2026

Fin : jeudi 13 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : Gratuit Adulte

Vebron

APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS

Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13

Date(s) :
2026-08-13

Animation dictée et Loto par les castors de Vebron.
15h Dictée et autres lettres
18h30 Apéro planche
20h Loto
22h musique d’Ambiance   .

Vebron 48400 Lozère Occitanie   castors48vebron@gmail.com

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English :

Dictation and Loto by the Vebron Beavers.

L’événement APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS Vebron a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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