APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS Vebron
APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS Vebron jeudi 13 août 2026.
Vebron
APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS
Vebron Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 15:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Animation dictée et Loto par les castors de Vebron.
15h Dictée et autres lettres
18h30 Apéro planche
20h Loto
22h musique d’Ambiance .
Vebron 48400 Lozère Occitanie castors48vebron@gmail.com
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English :
Dictation and Loto by the Vebron Beavers.
L’événement APRÈS MIDI LITTERAIRE LES LETTRES DANS TOUS LEURS ÉTATS Vebron a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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