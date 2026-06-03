Vebron

TRAIL DES CASTORS

Vébron Village Vebron Lozère

Tarif : 20 – 20 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Trail des Castors revient à Vébron pour sa 2ème édition ! Un parcours sauvage de 20 km, au cœur de la forêt cévenole à faire en solo ou en relais binôme.

Trail de 20 km en solo ou en binôme relais.

Le parcours sera principalement sur du chemin style piste et chemins de randonnée avec beaucoup d’ombre, une ambiance festive sur le parcours des paysages différents forêt de pin, de châtaigner, feuillus, Causses…

En autonomie matériel obligatoire pour chaque coureur Réserve d’eau, Alimentation d’urgence (compote, gel, barre…), Casquette ou protection solaire, Couverture de survie.

Un rendez-vous nature, sport et convivialité… Oserez-vous suivre la trace des Castors ?

Buvette sur place.

Repas disponibles sur réservation uniquement pour les coureurs et accompagnateurs.

Soirée festive (DJ) à partir de 21h.

Horaires

Fin des inscriptions sur place 16h30.

Départ 17h30.

Remise des prix 20h30 .

Vébron Village Vebron 48400 Lozère Occitanie castors48vebron@gmail.com

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English :

The Trail des Castors returns to Vébron for its 2nd edition! A wild 20km trail through the Cévennes forest, to be run solo or in pairs.

L’événement TRAIL DES CASTORS Vebron a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes