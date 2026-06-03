Vebron

CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON

Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Concours de pétanque et soirée Karaoké

14h30 concours de pétanque

18h30 Buvettes éphémères Au temps des Gaulois du XIXe du futur

20h30 soirée Karaoké .

Vebron 48400 Lozère Occitanie castors48vebron@gmail.com

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English :

Petanque competition and Karaoke evening

L’événement CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON Vebron a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes