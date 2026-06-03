CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON Vebron
CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON Vebron vendredi 14 août 2026.
Vebron
CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON
Vebron Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Concours de pétanque et soirée Karaoké
14h30 concours de pétanque
18h30 Buvettes éphémères Au temps des Gaulois du XIXe du futur
20h30 soirée Karaoké .
Vebron 48400 Lozère Occitanie castors48vebron@gmail.com
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English :
Petanque competition and Karaoke evening
L’événement CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON Vebron a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes
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