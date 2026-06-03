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CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON Vebron

CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON Vebron

CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON Vebron vendredi 14 août 2026.

Ville : 48400 Vebron

Département : Lozère

Début : vendredi 14 août 2026

Fin : vendredi 14 août 2026

Tarif : Gratuit Adulte

Vebron

CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON

Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

Concours de pétanque et soirée Karaoké
14h30 concours de pétanque
18h30 Buvettes éphémères Au temps des Gaulois du XIXe du futur
20h30 soirée Karaoké   .

Vebron 48400 Lozère Occitanie   castors48vebron@gmail.com

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English :

Petanque competition and Karaoke evening

L’événement CONCOURS DE PETANQUE DES CASTORS DE VEBRON Vebron a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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