Vebron

TRAIL DES CASTORS

Place de la Mairie Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Le Trail des Castors revient à Vébron pour sa 2ème édition ! Départ à 17h30

Tous niveaux, à partir de 18 ans

Le Trail des Castors revient à Vébron pour sa 2ème édition !

Un parcours sauvage de 20 km, au cœur de la forêt cévenole à faire en solo ou en relais binôme (11 et 9km)

Départ à 17h30

Tous niveaux, à partir de 18 ans

Buvette et petite restauration sur place

Vébron

Un rendez-vous nature, sport et convivialité… Oserez-vous suivre la trace des Castors ?

Inscriptions et informations

https://ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=9385 .

Place de la Mairie Vebron 48400 Lozère Occitanie castors48vebron@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Trail des Castors returns to Vébron for its 2nd edition! Start at 5:30pm

All levels, 18 years and over

L’événement TRAIL DES CASTORS Vebron a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes