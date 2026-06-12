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TRAIL DES CASTORS Vebron

TRAIL DES CASTORS Vebron

TRAIL DES CASTORS Vebron samedi 15 août 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 48400 Vebron

Département : Lozère

Début : samedi 15 août 2026

Fin : samedi 15 août 2026

Tarif : Adulte

Vebron

TRAIL DES CASTORS

Place de la Mairie Vebron Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Le Trail des Castors revient à Vébron pour sa 2ème édition ! Départ à 17h30
Tous niveaux, à partir de 18 ans
Le Trail des Castors revient à Vébron pour sa 2ème édition !
Un parcours sauvage de 20 km, au cœur de la forêt cévenole à faire en solo ou en relais binôme (11 et 9km)
Départ à 17h30
Tous niveaux, à partir de 18 ans
Buvette et petite restauration sur place
Vébron
Un rendez-vous nature, sport et convivialité… Oserez-vous suivre la trace des Castors ?

Inscriptions et informations
https://ats-sport.com/epreuve.php?id_epreuve=9385   .

Place de la Mairie Vebron 48400 Lozère Occitanie   castors48vebron@gmail.com

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English :

The Trail des Castors returns to Vébron for its 2nd edition! Start at 5:30pm
All levels, 18 years and over

L’événement TRAIL DES CASTORS Vebron a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes

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