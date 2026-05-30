Après-midi ludique et musical au square de la rue Eugène Bégarie 11, Rue Eugène Bégarie Nantes
Après-midi ludique et musical au square de la rue Eugène Bégarie 11, Rue Eugène Bégarie Nantes jeudi 27 août 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-08-27 15:00 – 18:00
Gratuit : oui Tout public
La Ville de Nantes vous propose un temps pour se rencontrer et jouer avec l’association La Maison des jeux, suivi à 17h d’un concert théâtral aux notes poétiques et colorées de l’Amérique du Sud !Au programme :• Dès 15h et jusqu’à 18h : Jeux en bois, jeux de société, jeux d’adresse, espace de manipulation et de motricité, jeux de construction…• 15h-18h : Sculptures de ballons• 16h-18h : Glaces offertes• 17h-18h : Concert « Le tintamarre des comptoirs » par la Cie Comptoirs du Rêve
11, Rue Eugène Bégarie Nantes 44000
02 40 41 63 32
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