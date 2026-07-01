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Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas, Pôle associatif Félix Thomas, Nantes

mercredi 29 juillet 2026 · Pôle associatif Félix Thomas · Nantes

Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas, Pôle associatif Félix Thomas, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 29 juillet 2026
Fin
mercredi 29 juillet 2026
Lieu
Pôle associatif Félix Thomas
Adresse
39 Rue Félix Thomas, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas Mercredi 29 juillet, 15h00 Pôle associatif Félix Thomas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

La Ville de Nantes vous propose un temps convivial pour se rencontrer entre habitant.es du quartier : jouer, s’amuser, partager un goûter et profiter d’un concert …
Au programme :
Dès 15h et jusqu’à 17h: jeux en bois, des craies à disposition pour dessiner sur la cour…
• 16h-18h : Smoothies et glaces offertes
17h à 18h : Concert « Qu’est-ce que tu préfères ? » par Coucoucool

Pôle associatif Félix Thomas 39 Rue Félix Thomas, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « dq-coeur-de-ville@mairie-nantes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 63 32 »}]
Un temps convivial pour les habitant.es du quartier Jeux Concert

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