Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas, Pôle associatif Félix Thomas, Nantes

Informations pratiques

Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas Mercredi 29 juillet, 15h00 Pôle associatif Félix Thomas Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00

La Ville de Nantes vous propose un temps convivial pour se rencontrer entre habitant.es du quartier : jouer, s’amuser, partager un goûter et profiter d’un concert …

Au programme :

• Dès 15h et jusqu’à 17h: jeux en bois, des craies à disposition pour dessiner sur la cour…

• 16h-18h : Smoothies et glaces offertes

• 17h à 18h : Concert « Qu’est-ce que tu préfères ? » par Coucoucool

Pôle associatif Félix Thomas 39 Rue Félix Thomas, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « dq-coeur-de-ville@mairie-nantes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 63 32 »}]

Un temps convivial pour les habitant.es du quartier Jeux Concert