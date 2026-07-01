Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas, Pôle associatif Félix Thomas, Nantes
mercredi 29 juillet 2026 · Pôle associatif Félix Thomas · Nantes
Informations pratiques
Après-midi ludique et musical dans la cour du Pôle Associatif Félix Thomas Mercredi 29 juillet, 15h00 Pôle associatif Félix Thomas Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-07-29T15:00:00+02:00 – 2026-07-29T18:00:00+02:00
La Ville de Nantes vous propose un temps convivial pour se rencontrer entre habitant.es du quartier : jouer, s’amuser, partager un goûter et profiter d’un concert …
Au programme :
• Dès 15h et jusqu’à 17h: jeux en bois, des craies à disposition pour dessiner sur la cour…
• 16h-18h : Smoothies et glaces offertes
• 17h à 18h : Concert « Qu’est-ce que tu préfères ? » par Coucoucool
Pôle associatif Félix Thomas 39 Rue Félix Thomas, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « dq-coeur-de-ville@mairie-nantes.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 40 41 63 32 »}]
Un temps convivial pour les habitant.es du quartier Jeux Concert
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- Lancement des animations estivales : animations, spectacle et repas !, Jardin des lauriers – Michelle Palas, Nantes 1 juillet 2026
- Après-midi festive au Jardin Say, Jardin Say, Nantes 1 juillet 2026
- Animation au jardin partagé du Colibri, avec ECOS, Jardin Cueillette du Colibri, Nantes 1 juillet 2026
- Visite de chantiers – Tout savoir sur la nouvelle ligne 8 de busway, 51 boulevard Gustave Roch, Nantes 1 juillet 2026
- Festival théâtre 3 Petits Points !, Maison de quartier le Dix, Nantes 1 juillet 2026