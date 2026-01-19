Après-midi nourrissage maki catta et flamant Clères

Après-midi nourrissage maki catta et flamant

32 Avenue du Parc Clères Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 16:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-03-22 2026-04-12 2026-06-14 2026-07-05 2026-08-02 2026-09-20 2026-10-04

A 16h00 rendez-vous auprès des makis et des flamants pour échanger avec un médiateur et un soigneur du parc qui vous diront tout sur les pensionnaires du parc, leur alimentation, leur milieu de vie… Pour tous.

Sans réservation.

Compris avec les droits d’entrée. .

