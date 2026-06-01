Après-midi Terre Les Oiseaux à la Bibliothèque de Gouvieux Gouvieux
Après-midi Terre Les Oiseaux à la Bibliothèque de Gouvieux Gouvieux samedi 6 juin 2026.
Gouvieux
Après-midi Terre Les Oiseaux à la Bibliothèque de Gouvieux
37 Rue de la Mairie Gouvieux Oise
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 09:30:00
fin : 2026-06-06 18:00:00
Date(s) :
2026-06-06
De nombreuses activités sont organisées à la biliothèque à l’occasion des Journées Mondiales de l’Environnement, sur le thème des Oiseaux.
A la bibliothèque > 9h30-12h30 atelier Fresque des jardins-forêts
Pourquoi les jardins-forêts sont-ils appelés forêts comestibles ? De quoi sont-ils composés ? Comment se construisent-ils ? Pour quels bénéfices ? Un atelier
d’intelligence collective qui permet de répondre (entre autres !) à toutes ces questions. Animé par les Fourmis qui jardinent.
Public ados/adultes 3h
Dans le parc de la bibliothèque> 14h-15h30 spectacle de jonglerie & danse
Un voyage en mer Par Paul-Emmanuel Chevalley de la Cie Tourne Au Sol. Paul-Emmanuel a écrit sa 1ère pièce comme un voyage en mer qui révèle un univers où le calme n’est jamais loin de la tempête. En échos à cet incessant mouvement qui nous emporte dans l’eau comme dans la vie.
Tout Public 35 min
Dans le parc de la bibliothèque > 14h-18h
• Jeux de société traditionnels en bois animés par le Comptoir des Jeux
• Jeux de société pour tous sur le thème des oiseaux animés par les Chevaliers
de Govitz
• Atelier artistique de création de mobiles à la Calder “Oiseaux libres” animé
par Le Pinceau Mille Pattes
• Atelier de dessin botanique et d’observation (plumes, feuilles…) animé par
Suzy Menant
• À la rencontre des oiseaux avec la LPO, conférence à 16h “L’intelligence des
oiseaux”
• Atelier objets volants animé par Le Professeur Zygomate
• Questions pour un Champion (inscriptions sur place)
• Troc aux plantes & atelier montage de nichoirs animés par les Écocitoyens
• Bib à ciel ouvert
• La pause fraîcheur de l’Échoppe boissons offertes par la commune .
37 Rue de la Mairie Gouvieux 60270 Oise Hauts-de-France +33 3 44 57 48 63 bibliotheque@gouvieux.fr
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English :
Many activities are organized at the biliothèque to mark World Environment Day, on the theme of Birds.
L’événement Après-midi Terre Les Oiseaux à la Bibliothèque de Gouvieux Gouvieux a été mis à jour le 2026-05-29 par Chantilly-Senlis Tourisme