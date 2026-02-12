Après-midi théâtrale avec Les Saltimbranques Salle des Fêtes Saint-Eutrope-de-Born

Après-midi théâtrale avec Les Saltimbranques

Salle des Fêtes Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : 
Début : 2026-03-22
fin : 2026-03-22

Début : 2026-03-22

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

La troupe de St Vivien Les Saltimbranques vous propose de venir passer une après midi conviviale et sous le signe de la bonne humeur.

Pièces, sketches et fous rires sont au programme !

Venez nombreux les applaudir et les encourager.

Salle des Fêtes Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine les.saltimbranques@hotmail.com

English : Après-midi théâtrale avec Les Saltimbranques

The St Vivien troupe Les Saltimbranques invites you to spend a convivial afternoon in good spirits.

Plays, sketches and laughter are on the program!

Come and cheer them on.

