Les Trois Jours des Bastides 3ème édition Saint-Eutrope-de-Born

Les 3 Jours des bastides sont de retour !

Après Villeréal en 2024 et Cancon en 2025, l’édition 2026 se tiendra à Saint Vivien (commune de St Eutrope de Born).

Les 3 Jours des Bastides, c’est l’occasion de randonner à son rythme, dans la convivialité et le respect de la nature, le tout sans compétition.

– L’occasion de marcher de 1 à 3 jours.

– Chaque jour un itinéraire différent et le choix entre plusieurs distances 10, 21, ou 42 km. Il y en a pour tous les goûts, de la rando en famille au challenge pour les plus chevronnés

– Des ravitaillements et des équipes de 1ers secours sont prévus régulièrement le long des circuits.

Le principe on vous emmène en bus vers le point de départ du circuit du jour, à la distance que vous avez choisie ; il ne reste plus qu’ à rallier Saint Vivien en suivant le circuit balisé !

!! Nouveauté cette année rando nocturne le dimanche soir !! .

Saint Vivien Saint-Eutrope-de-Born 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

