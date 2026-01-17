Après-ski Party Sewen
samedi 28 novembre 2026 · Sewen
Informations pratiques
Sewen
Après-ski Party
65 Grand’Rue Sewen Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-11-28 21:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Préparez-vous à vivre une soirée de folie au rythme de l’orchestre Challenger ! Au programme une ambiance survoltée et une tombola avec un cadeau offert pour chaque réservation. Les déguisements sont vivement encouragés un cocktail sera offert à toute personne costumée. Réservations via HelloAsso ( attention, places limitées ! )
Préparez-vous à vivre une soirée de folie au rythme de l’orchestre Challenger ! Au programme une ambiance survoltée et une tombola avec un cadeau offert pour chaque réservation. Les déguisements sont vivement encouragés un cocktail sera offert à toute personne costumée. Réservations via HelloAsso ( attention, places limitées ! ) .
65 Grand’Rue Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 46 69 51 07
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English :
Get ready for a wild evening to the rhythm of the Challenger orchestra! On the program: a supercharged atmosphere and a tombola with a free gift for every reservation. Costumes are strongly encouraged: a cocktail will be offered to every costumed person. Reservations via HelloAsso (attention, places are limited!)
L’événement Après-ski Party Sewen a été mis à jour le 2026-01-17 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach
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