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AGENDA · Sewen

Fête montagnarde Sewen

dimanche 27 septembre 2026 · Sewen

Fête montagnarde Sewen

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Adresse
Chemin du Baerenbach
Ville
68290 Sewen
Département
Haut-Rhin
Tarif

Sewen

Fête montagnarde

Chemin du Baerenbach Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-27
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-27

Traditionnelle fête montagnarde des Amis de l’Isenbach qui se tient sur les hauteurs de Sewen (attention, accessible qu’à pied !) Au menu à midi potage de légumes, choucroute à volonté, fromage, tarte aux pommes maison et café. Repas au prix de 25€ (16€ enfant) sur réservation par téléphone.
Traditionnelle fête montagnarde des Amis de l’Isenbach qui se tient sur les hauteurs de Sewen (attention, accessible qu’à pied !) Au menu à midi potage de légumes, choucroute à volonté, fromage, tarte aux pommes maison et café. Repas sur réservation par téléphone.   .

Chemin du Baerenbach Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 98 15 

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English :

The traditional mountain festival of the Friends of Isenbach, held in the hills above Sewen (note: accessible only on foot!) Lunch menu: vegetable soup, all-you-can-eat sauerkraut, cheese, homemade apple pie, and coffee. Meal price: 25? (16? for children) by reservation only via phone.

L’événement Fête montagnarde Sewen a été mis à jour le 2026-08-06 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach

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