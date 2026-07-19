Informations pratiques

Sewen

Montée historique Sewen Lac d’Alfeld

Grand Rue Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 08:30:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Assistez à la 3e montée historique de voitures anciennes de Sewen au lac d’Alfeld ! Démonstration dans les lacets, buvette sur place. Repas du midi à 21€ sur réservation avant le 2 septembre 1 apéritif offert, émincé de dinde avec sauce champignons et spaetzles, fromage, glace et café.

Assistez à la 3e montée historique de voitures anciennes de Sewen au lac d’Alfeld ! Démonstration dans les lacets, buvette sur place. Repas du midi à 21€ sur réservation avant le 2 septembre 1 apéritif offert, émincé de dinde avec sauce champignons et spaetzles, fromage, glace et café. 0 .

Grand Rue Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 63 71 86 ecurie.lefebvre@orange.fr

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English :

Come join us for the 3rd annual historic classic car hill climb from Sewen to Lake Alfeld! Demonstration runs on the winding road, refreshments available on site. Lunch for 21?—reservations required by September 2: 1 complimentary aperitif, sliced turkey with mushroom sauce and spaetzle, cheese, ice cream, and coffee.

L’événement Montée historique Sewen Lac d’Alfeld Sewen a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach