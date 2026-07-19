Informations pratiques

Sewen

Montée historique Sewen Lac d’Alfeld

Grand Rue Sewen Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Assistez à la 3e montée historique de voitures anciennes de Sewen au lac d’Alfeld ! Vérifications dès 14h. Repas du soir à 19€ sur réservation avant le 2 septembre 1 apéritif offert, collet avec frites et salade verte, salade de fruits et café.

Assistez à la 3e montée historique de voitures anciennes de Sewen au lac d’Alfeld ! Vérifications dès 14h. Repas du soir à 19€ sur réservation avant le 2 septembre 1 apéritif offert, collet avec frites et salade verte, salade de fruits et café. .

Grand Rue Sewen 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 6 47 63 71 86 ecurie.lefebvre@orange.fr

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English :

Come join us for the 3rd annual Sewen Classic Car Hill Climb at Lake Alfeld! Check-in starts at 2:00 p.m. Dinner at 7 p.m.—reservations required by September 2: 1 complimentary aperitif, pork neck with fries and green salad, fruit salad, and coffee.

L’événement Montée historique Sewen Lac d’Alfeld Sewen a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach