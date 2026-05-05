AQUABAL – Nuit européenne des musées, Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux, Bordeaux

AQUABAL – Nuit européenne des musées Samedi 23 mai, 18h00 Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:59:00+02:00

Cette année, c’est au cœur de l’exposition de l’artiste Trevor Yeung, que le public est invité à plonger dans une soirée rythmée de concerts, de performances et d’ateliers. Venez avec votre plus bel habit aquatique !

Dress code : sirènes, créatures marines, océan et coquillages nacrés.

Programme : Performances, Aquaraoké, défilé, concerts, DJ sets, ateliers déguisements, visites flash…

Programme des kids : boum aquatique, déguisements, maquillage, visites ludiques, ateliers en famille…

N’oubliez de pas de réserver pour l’AQUAROKÉ : ICI

Programme détaillé

AQUABAL – Programme Kids

– En continu

Cool Kids Space—Nocturne costumée, 2—8 ans

Ateliers Fantastique aquarium, dès 20 mois

Visites en famille Pollen – dès 4 ans

Lecture de contes avec l’association Lire et faire lire

– 18h—19h30

AQUABOUM—Grande boum déguisée des kids orchestrée par le Krakatoa

– 18h—22h

Ateliers déguisements et maquillages aquatiques

– 19h30 – 22h

Visites en famille dans l’exposition Jardin des neuf soleils de Trevor Yeung – dès 4 ans

LES VISITES

– 18h – 00h

Visites flash de l’exposition Pollen (30 min)

– 18h – 21h

Visites insolites de l’exposition Pollen avec les élèves du lycée Montesquieu (30 min)

– 19h30 – 22h

Visites flash de l’exposition Jardin des neuf soleils de Trevor Yeung (30 min)

PROGRAMME TOUT PUBLIC

– En continu

Photocall de Camille Benbournane avec le Refuge

Sculpture gonflable géante de Marguerite Li-Garrigue

À l’occasion de l’AQUABAL, l’artiste plasticienne franco-chinoise Marguerite Li-Garrigue réalise une sculpture spécifique prenant la forme d’une créature marine gonflable. Pensée comme une marionette monumentale, la sculpture sera activée par le public tout au long de la soirée.

Performance et dégustation par Mathis Perron

Pour l’AQUABAL, Mathis Perron réalise une boisson infusée spécifique, conçue en résonance avec l’exposition Jardin des neufs soleils de Trevor Yeung. Tout au long de la soirée ou à la fin de chaque visite flash, les visiteurs seront invités à échanger avec l’artiste dans un espace convivial, sorte de salon de thé, propice aux discussions.

– 18h15—21h15

Arpentage du livre Non-noyées Leçons féministes Noires apprises auprès des mammifères marines d’Alexis Pauline Gumbs

Animé par l’Université Populaire de Bordeaux – En partenariat avec la Bibliothèque de Bordeaux

Sur réservation en ligne ICI

L’arpentage est une pratique de l’éducation populaire issue des cercles ouvriers du 19e siècle : le livre est découpé en plusieurs parties, distribuées aux participant·es, qui lisent chacun·e un extrait avant d’en restituer les idées au groupe. Il s’agit d’un espace de mise en commun des savoirs, où l’expérience de lecture devient collective.

Non-noyées est un livre de méditation et de lutte, conçu comme un manuel de dé-noyade pour accompagner les mouvements sociaux. S’appuyant sur les enseignements subversifs des mammifères marines — baleines, dauphins, phoques — l’autrice déploie une pensée poétique et politique où les luttes décoloniales, anticapitalistes et queers se tissent avec les conditions de survie des mondes océaniques, soumis à des logiques extractivistes et militarisées.

– 19h et 20h30

Performances Dolphin Skin d’Eloïse Vo

Dans Dolphin Skin, l’artiste, performeuse et chercheuse Eloïse Vo détourne le format du tutoriel beauté en ligne pour proposer une performance à la fois esthétique et critique. S’inspirant de la tendance cosmétique du même nom — une peau lisse et ultra-brillante — elle en révèle les racines occultées, liées aux expériences de communication inter-espèces menées dans les années 1960 par le neuroscientifique John C. Lilly. Elle réactive notamment le maquillage conçu par Margaret Howe, collaboratrice effacée de ces recherches, qui dessinait sur son visage la bouche d’un dauphin afin de tenter de dialoguer avec l’animal.

– 22h

Défilé spontané et performance de Lucas Tortolano

Pour l’AQUABAL, Lucas Tortolano restituera son workshop mené avec les étudiantes et les étudiants de l’ebabx, avec qui iel concevra des costumes fluorescents d’inspiration aquatique. Ensemble, ils et elles initieront une performance inaugurale marquant le début du défilé spontané, invitant ensuite l’ensemble des participant·es à rejoindre la procession et à présenter leurs propres créations lors du bal costumé.

– 22h30 – 23h30

AQUARAOKÉ avec Mami Watta (Drag Race France All Stars)

Sur réservation en ligne ICI

L’AQUARAOKE est un moment de scène ouverte où chacun est invité à chanter en karaoké ou à faire du playback sur une chanson de son choix, en lien avec l’eau. Pour ouvrir et présenter ce moment festif, Mami Watta, célèbre gagnante de RuPaul’s Drag Race All Stars France, lancera la soirée avec une performance. Incarnant une véritable déesse de l’eau, elle animera cette partie de soirée, insufflant énergie, humour et liberté à cette célébration collective.

– 23h30 – 1h

Concert et DJ set d’Alexi Shell

Alexi Shell est DJ, performeuse et productrice de musiques électroniques mêlant pop expérimentale, ambient et techno. Sa musique, portée par des voix envoûtantes et des textures aquatiques, convoque des mythologies marines où s’entrelacent luttes queer et figures de sirènes protectrices des marges.

Entre Arca et Björk, Alexi Shell développe un univers sonore et visuel singulier d’abord pensée pour la performance. Sa musique s’incarne aujourd’hui dans des lives immersifs, où elle mêle synthétiseurs, chants hantés et mise en scène, prenant la forme d’une déesse ou sorcière des mers.

Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux 7, rue Ferrère Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 00 81 50 http://capc-bordeaux.fr https://www.instagram.com/capcmusee/;https://www.facebook.com/capc.musee;https://twitter.com/CAPCmusee [{« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-Aquaraoke »}, {« link »: « https://www.capc-bordeaux.fr/formulaire-Arpentage-Non-Noyees »}] Depuis sa fondation en 1973, le Capc (Centre d’arts plastiques contemporains) a toujours été un espace exceptionnel pour la création. Au cours de ses cinquante années d’existence, ce lieu de recherche et d’expérimentation a su rapprocher artistes et publics, curieux de découvrir de nouvelles formes d’art, d’exposition et de médiation, dans des formats toujours renouvelés.

Il accède au statut de musée en 1984 et obtient l’appellation « Musée de France » en 2002 puis le label « Centre d’art contemporain d’intérêt national » en 2021.

Installé dans l’Entrepôt Lainé un imposant bâtiment patrimonial situé dans le quartier des Chartrons, à proximité des quais de Garonne, le Capc dispose de 3 422 m2 de surfaces d’exposition. Cet ancien entrepôt réel de denrées coloniales bâti en 1824 a connu trois grandes phases de travaux de rénovation menées entre 1984 et 1990 par les architectes architectes Denis Valode et Jean Pistre accompagnés de la designeuse Andrée Putman.

Le Capc Musée d’art contemporain de Bordeaux propose tout au long de l’année un foisonnant programme d’expositions, de résidences d’artistes ainsi que de nombreux rendez-vous culturels et éducatifs. TARIFS D’ENTRÉE AU MUSÉE (Le billet d’entrée donne accès à toutes les expositions)

• 8€, plein tarif / 4,5€, tarif réduit

• 6€, plein tarif / 3,5€, tarif réduit – quand il n’y a pas d’exposition dans la nef

• 2€, tarif unique pour les étudiants de moins de 26 ans

• Entrée gratuite le 1er dimanche du mois (sauf juillet et août)

HORAIRES

Le musée est ouvert du mardi au dimanche, de 11h à 18h et le 2e mercredi du mois de 11h à 20h.

Le musée est fermé les lundis et jours fériés (sauf 14 juillet et 15 aôut)

Devenu un rendez-vous incontournable de la Nuit européenne des musées, le grand bal de la nef revient pour une nouvelle édition.