Aquafish0.0, Institu Agro Rennes-Angers, Rennes
Aquafish0.0, Institu Agro Rennes-Angers, Rennes jeudi 16 avril 2026.
Aquafish0.0 Jeudi 16 avril, 10h00 Institu Agro Rennes-Angers Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00
Dans le cadre du projet européen Aquafish 0.0, le Pôle halieutique a le plaisir de vous inviter à une journée dédiée à la valorisation des coproduits et des ressources sous-valorisées issues de la pêche et de l’aquaculture.
Cette journée, organisée en présence des partenaires européens du projet, proposera en matinée une restitution des principaux résultats obtenus, suivie d’échanges avec des professionnels de la filière.
Au programme :
- Économie circulaire et valorisation des ressources
- Faisabilité environnementale, économique
- Acceptabilité sociale et comportements des consommateurs
L’après-midi sera consacrée à des tables rondes et retours d’expérience, autour de :
- L’innovation et le développement de nouveaux produits issus de coproduits de la mer
- Les stratégies pour encourager la consommation d’espèces et produits sous-valorisés
Une traduction français / anglais sera assurée tout au long de la journée.
Programme complet et inscription : urlr.me/rKZGBn
Nous espérons vivement vous compter parmi nous pour cette journée d’échanges et de réflexion au cœur des enjeux de durabilité de la filière des produits de la mer.
Date : 16 avril 2026
Lieu : L’Institut Agro – Campus de Rennes (Amphithéâtre Matagrin)
Horaires : 10h00 – 16h30
Institu Agro Rennes-Angers 65 Rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://halieutique.institut-agro.fr/fr/les-journees-professionnelles/2026 »}] [{« link »: « https://halieutique.institut-agro.fr/fr/les-journees-professionnelles/2026 »}]
Valorisation des coproduits et des ressources sous-valorisées issues de la pêche et de l’aquaculture Pêche Aquaculture
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