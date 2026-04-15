Aquafish0.0, Institu Agro Rennes-Angers, Rennes

Aquafish0.0 Jeudi 16 avril, 10h00 Institu Agro Rennes-Angers Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T10:00:00+02:00 – 2026-04-16T16:30:00+02:00

Dans le cadre du projet européen Aquafish 0.0, le Pôle halieutique a le plaisir de vous inviter à une journée dédiée à la valorisation des coproduits et des ressources sous-valorisées issues de la pêche et de l’aquaculture.

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Cette journée, organisée en présence des partenaires européens du projet, proposera en matinée une restitution des principaux résultats obtenus, suivie d’échanges avec des professionnels de la filière.

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Au programme :

Économie circulaire et valorisation des ressources

Faisabilité environnementale, économique

Acceptabilité sociale et comportements des consommateurs

L’après-midi sera consacrée à des tables rondes et retours d’expérience, autour de :

L’innovation et le développement de nouveaux produits issus de coproduits de la mer

Les stratégies pour encourager la consommation d’espèces et produits sous-valorisés

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Une traduction français / anglais sera assurée tout au long de la journée.

Programme complet et inscription : urlr.me/rKZGBn

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Nous espérons vivement vous compter parmi nous pour cette journée d’échanges et de réflexion au cœur des enjeux de durabilité de la filière des produits de la mer.

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Date : 16 avril 2026

Lieu : L’Institut Agro – Campus de Rennes (Amphithéâtre Matagrin)

Horaires : 10h00 – 16h30

Institu Agro Rennes-Angers 65 Rue de Saint-Brieuc, 35042 Rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://halieutique.institut-agro.fr/fr/les-journees-professionnelles/2026 »}] [{« link »: « https://halieutique.institut-agro.fr/fr/les-journees-professionnelles/2026 »}]

Valorisation des coproduits et des ressources sous-valorisées issues de la pêche et de l’aquaculture Pêche Aquaculture